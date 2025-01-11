В одном из районов Азербайджана некоторым гражданам предоставят новые квартиры

Правительство Азербайджана продолжает принимать важные меры для улучшения жилищных условий людей с инвалидностью и семей шехидов. В рамках этих усилий реализуются различные социально-ориентированные программы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Зардабском районе для данных категорий граждан будут предоставлены новые квартиры. В общей сложности планируется передать 18 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты уже начало подготовку к предоставлению жилья. По предварительным расчетам, стоимость этого проекта составит 2.4 млн манатов.

Стоит отметить, что ранее Министерство начало аналогичные проекты по улучшению жилищных условий людей с инвалидностью и семей шехидов в Нефтчале, Саатлы и Сальяне.