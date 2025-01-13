https://news.day.az/society/1722493.html В Сумгайыте на улице найдено тело мужчины В 76-м квартале Сумгайыта на улице было найдено тело мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшим оказался Гурбанхан Руфуллаев, 1963 года рождения. Тело было передано в соответствующие органы. По факту происшествия начато расследование.
В Сумгайыте на улице найдено тело мужчины
В 76-м квартале Сумгайыта на улице было найдено тело мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшим оказался Гурбанхан Руфуллаев, 1963 года рождения.
Тело было передано в соответствующие органы.
По факту происшествия начато расследование.
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