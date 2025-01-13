В Сумгайыте на улице найдено тело мужчины

В 76-м квартале Сумгайыта на улице было найдено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшим оказался Гурбанхан Руфуллаев, 1963 года рождения.

Тело было передано в соответствующие органы.

По факту происшествия начато расследование.

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