https://news.day.az/society/1722493.html

В Сумгайыте на улице найдено тело мужчины

В 76-м квартале Сумгайыта на улице было найдено тело мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшим оказался Гурбанхан Руфуллаев, 1963 года рождения. Тело было передано в соответствующие органы. По факту происшествия начато расследование.