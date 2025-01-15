https://news.day.az/society/1722942.html

Смерть от угарного газа в Гобустане

В Гобустане женщина отравилась угарным газом. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера вечером. Гюльдана Муршудова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате. По факту ведется расследование. Ранее мы сообщали, что в селе Енгиян, расположенном в Загатальском районе, произошел трагический случай с летальным исходом.