Трагическая смерть женщины в Загатальском районе

В селе Енгиян, расположенном в Загатальском районе, произошел трагический случай с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел вечером 13 января.

По предварительным данным, жительница села Ася Бабаева 1995 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате собственного дома.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Агсу три члена одной семьи отравились угарным газом.