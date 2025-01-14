https://news.day.az/society/1722716.html Трагическая смерть женщины в Загатальском районе В селе Енгиян, расположенном в Загатальском районе, произошел трагический случай с летальным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел вечером 13 января. По предварительным данным, жительница села, Ася Бабаева, 1995 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате собственного дома.
Трагическая смерть женщины в Загатальском районе
В селе Енгиян, расположенном в Загатальском районе, произошел трагический случай с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел вечером 13 января.
По предварительным данным, жительница села Ася Бабаева 1995 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате собственного дома.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Агсу три члена одной семьи отравились угарным газом.
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