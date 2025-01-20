Семья в Дашкесане отравилась угарным газом

В Дашкесане четверо людей отравились угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жители района Дашкесан - З. Алиева, (1965 г.р.), С. Алиев, (1990 г.р.), Ч. Алиев, (1993 г.р.), и А. Аббасова, (1999 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление.

Им была оказана медицинская помощь, сообщается, что их состояние оценивается как средней тяжести.

По информации, члены семьи отравились угарным газом дома.

По факту проишествия проводится расследование.

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