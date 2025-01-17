В Азербайджане трагически скончался известный врач

Известный лор-хирург Центрального военного госпиталя Гюндуз Мамедов трагически ушел из жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на medicina.az, причиной его смерти стала утечка газа в доме, расположенном в Шамахы.

На момент происшествия врач находился в доме один. Перед этим он выехал из Баку в командировку, планируя сделать остановку в Шамахы на один день, а затем отправиться в Гянджу.

Ранее мы сообщали, что в Гобустане женщина отравилась угарным газом.