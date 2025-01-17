https://news.day.az/society/1723654.html В Азербайджане трагически скончался известный врач - ФОТО Известный лор-хирург Центрального военного госпиталя Гюндуз Мамедов трагически ушел из жизни. Как сообщает Day.Az со ссылкой на medicina.az, причиной его смерти стала утечка газа в доме, расположенном в Шамахы. На момент происшествия врач находился в доме один.
В Азербайджане трагически скончался известный врач - ФОТО
Известный лор-хирург Центрального военного госпиталя Гюндуз Мамедов трагически ушел из жизни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на medicina.az, причиной его смерти стала утечка газа в доме, расположенном в Шамахы.
На момент происшествия врач находился в доме один. Перед этим он выехал из Баку в командировку, планируя сделать остановку в Шамахы на один день, а затем отправиться в Гянджу.
Ранее мы сообщали, что в Гобустане женщина отравилась угарным газом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре