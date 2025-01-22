В лесах Лерика нашли тайник с оружием

В Лерикском районе в лесистой местности под названием "Палыдлыг" обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе осмотра указанной территории сотрудниками Лерикского районного отдела полиции были обнаружены и изъяты 3 автомата марки "Калашников" и 25 патронов к ним.

Кроме того, мерами, проведенными сотрудниками Лерикского РОП, было выявлено 10 единиц охотничьих ружей различных марок, незаконно хранящихся у жителей района без соответствующих документов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Нахчыване обнаружены боеприпасы.