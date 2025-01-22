https://news.day.az/society/1724560.html В лесах Лерика нашли тайник с оружием - ФОТО В лесах Лерика нашли спрятанные автоматы
В лесах Лерика нашли тайник с оружием - ФОТО
В Лерикском районе в лесистой местности под названием "Палыдлыг" обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе осмотра указанной территории сотрудниками Лерикского районного отдела полиции были обнаружены и изъяты 3 автомата марки "Калашников" и 25 патронов к ним.
Кроме того, мерами, проведенными сотрудниками Лерикского РОП, было выявлено 10 единиц охотничьих ружей различных марок, незаконно хранящихся у жителей района без соответствующих документов.
Мероприятия в этом направлении продолжаются.
Ранее мы сообщали, что в Нахчыване обнаружены боеприпасы.
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