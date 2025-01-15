В Нахчыване обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении сотрудниками полиции боеприпасов на территории сел Ени Керки и Габыллы Кенгерлинского района Нахчыванской АР.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены саперы МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

При осмотре места происшествия после принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженными боеприпасами являются 1 снаряд к 40-мм гранатомету ПГ-2, 1 нарезной артиллерийский снаряд БР-365 калибра 85 мм, 1 бронебойный артиллерийский снаряд Б-350 калибра 76 мм, 1 нарезной зенитный снаряд ОФЗТ калибра 23 мм и головная часть снаряда к гранатомету РПГ-7.

Боеприпасы были вывезены саперами с территории для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

Ранее мы сообщали, что в Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы.