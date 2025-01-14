https://news.day.az/society/1722697.html В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы - ФОТО На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Джорат города Сумгайыт. Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории.
В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении оружия и боеприпасов в поселке Джорат города Сумгайыт.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Оружие и боеприпасы были изъяты и вывезены с территории. Никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.
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