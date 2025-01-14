В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении оружия и боеприпасов в поселке Джорат города Сумгайыт.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Оружие и боеприпасы были изъяты и вывезены с территории. Никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.