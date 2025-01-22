В Азербайджане задержан вооруженный наркокурьер

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского РОП, задержан ранее судимый 49-летний наркокурьер Джамаледдин Байрамов.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у него обнаружено и изъято 4 килограмма марихуаны, опиум, автомат, магазин к нему и 4 патрона.

В ходе расследования установлено, что Дж. Байрамов приобрел наркотики, которые незаконно ввез в страну и спрятал на одном из кладбищ на территории Товузского района для личного употребления и с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Отметим, что недавно была пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан