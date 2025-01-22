Магнитная буря накроет Землю

24 января на Земле ожидается магнитная буря, вызванная ударом облака солнечной плазмы, сопровождавшего вспышку класса М.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

21 января сообщалось о вспышке М3.3, зарегистрированной на Солнце в 14:39 по бакинскому времени в группе пятен 3967. Кроме того, был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако.

"Скорость облака вышла довольно низкая - что-то около 500 км/с. <...> Так как скорость низкая, то приход, согласно расчетам, получается довольно поздним - предварительно, в пятницу во второй половине суток по московскому времени", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, магнитная буря оценивается как G2 по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее мы сообщали, что на Солнце произошли две сильные вспышки.