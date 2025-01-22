Спецоперация против наркогруппировки

В Агдашском районе в рамках операции против незаконного оборота наркотиков задержано девять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, среди задержанных находятся жители Агдаша: Анар Абдуллаев, Ниязи Исмайылов, Ниджат Мамедов, Вугар Керимов, Гадир Гадиров, Парвиз Рагимов, Герай Алиев, Турал Мурадов и Сакит Бахышов. В ходе задержания у них было изъято около 3 кг марихуаны.

В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

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