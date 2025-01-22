https://news.day.az/society/1724625.html Спецоперация против наркогруппировки - много задержанных - ФОТО В Агдашском районе в рамках операции против незаконного оборота наркотиков задержано девять человек.
Спецоперация против наркогруппировки - много задержанных - ФОТО
В Агдашском районе в рамках операции против незаконного оборота наркотиков задержано девять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, среди задержанных находятся жители Агдаша: Анар Абдуллаев, Ниязи Исмайылов, Ниджат Мамедов, Вугар Керимов, Гадир Гадиров, Парвиз Рагимов, Герай Алиев, Турал Мурадов и Сакит Бахышов. В ходе задержания у них было изъято около 3 кг марихуаны.
В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане задержали вооруженного наркокурьера.
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