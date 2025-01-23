Увеличивается количество рейсов по одному из железнодорожных маршрутов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку на 25-26 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ ЗАО, это решение принято в связи с увеличивающимся пассажиропотоком.

Подробную информацию о расписании и наличии билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile, а также по телефону 1822.

Ранее мы сообщали, что исполняется 145 лет со дня открытия первой железной дороги в Азербайджане.