В Азербайджане вводиться новый штраф

В Азербайджане за необеспечение органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями проведения мероприятий по мобилизации будет налагаться штраф в размере до 700 манатов.

Как сообщает АПА, это отражено в поправке, предлагаемой в Кодекс об административных нарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане повышается штраф за уклонение и неявку.