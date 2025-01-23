https://news.day.az/society/1725022.html В Азербайджане вводиться новый штраф В Азербайджане за необеспечение органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями проведения мероприятий по мобилизации будет налагаться штраф в размере до 700 манатов.
В Азербайджане вводиться новый штраф
В Азербайджане за необеспечение органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями проведения мероприятий по мобилизации будет налагаться штраф в размере до 700 манатов.
Как сообщает АПА, это отражено в поправке, предлагаемой в Кодекс об административных нарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане повышается штраф за уклонение и неявку.
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