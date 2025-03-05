На одной из автотрасс Азербайджана временно ограничат движение

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана предупредило водителей об ограничении движения 6 марта на трассе Баку - Алят - Газах - граница с Грузией.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство, временные ограничения связаны с установкой на 343,2 км дороги специальных технических средств (электронных весов и чипов, предназначенные для контроля параметров веса и массы крупногабаритного и тяжеловесного транспорта).

Водителей призывают проявить внимательность на данном участке, соблюдать временные дорожные знаки и правила движения, а также отнестись с пониманием к проводимым работам.

Ранее мы сообщали, что в Баку изменили схему дорожного движения на одной из улиц.