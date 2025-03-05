В Баку изменили схему дорожного движения на одной из улиц

C 5 марта на улице Узеира Гаджибейли в Баку будут внесены изменения в организацию дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, об том говорится в совместном заявлении Главного управления государственной дорожной полиции города Баку и Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Так, транспортные средства, движущиеся по улице Юсифа Сафарова, при въезде на правую боковую дорогу улицы Узеира Гаджибейли не смогут попасть на центральную часть дороги. Вместо этого движение продолжится прямо, с последующим поворотом направо на улицу Низами. Автомобили, выезжающие из подземного паркинга в этой зоне, смогут сразу выехать на центральную дорогу улицы Узеира Гаджибейли.