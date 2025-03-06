На одной из основных автотрасс Азербайджана частично ограничат движение

С 8 марта с 10:00 на автомобильной трассе M-1 Баку-Губа-госграница Российской Федерации будет частично ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что ограничение связано с ремонтными работами на путепроводе и мосту, расположенном над каналом на 102-м километре трассы.

Ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

Водителей призывают с пониманием отнестись к проводимым работам, соблюдать осторожность при движении в указанном участке и следовать требованиям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что на одной из автотрасс Азербайджана временно ограничат движение.