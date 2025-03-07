https://news.day.az/society/1735158.html На бакинском проспекте частично ограничат движение транспорта 8 марта с 09:00 до 23:00 9 марта движение транспортных средств по проезжим полосам по просп. Гейдара Алиева (главная дорога в обоих направлениях) будет частично ограничено (движение не перекрывается).
На бакинском проспекте частично ограничат движение транспорта
8 марта с 09:00 до 23:00 9 марта движение транспортных средств по проезжим полосам по просп. Гейдара Алиева (главная дорога в обоих направлениях) будет частично ограничено (движение не перекрывается).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ограничение связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на пересечении проспекта Г.Алиева с ул. Ага Нейматуллы.
Ранее мы сообщали, что на одной из основных автотрасс Азербайджана частично ограничат движение.
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