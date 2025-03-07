Дорожная полиция предостерегла водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) поздравляет всех женщин с 8 Марта - Международным женским днем и напоминает о важности внимательного и ответственного поведения на дороге.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении ГУГДП Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в этом году 8 Марта выпадает на выходные, что приведет к увеличению потока транспорта и пассажиров как на городских улицах и магистралях, так и на дорогах, ведущих к местам отдыха и в регионы. В связи с этим водителям и пешеходам необходимо проявлять повышенную осторожность и ответственность.

"Водители должны быть внимательны за рулем, соблюдать скоростной режим и правильно пользоваться пешеходными переходами. Спешка, игнорирование правил и невнимательность на дороге могут привести к нежелательным последствиям.

Пешеходам также следует быть осторожными, не выбегать внезапно на проезжую часть и переходить дорогу только в установленных местах.

Не забывайте, что наша безопасность и здоровье прежде всего зависят от нас самих.

Давайте соблюдать правила дорожного движения, чтобы праздничные дни запомнились приятными моментами", - говорится в обращении.

Ранее мы сообщали, что на бакинском проспекте частично ограничат движение транспорта.