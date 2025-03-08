К сведению водителей!

На 102-м километре автомобильной дороги M-1 Баку-Губа-госграница Российской Федерации, на путепроводе и мосту через канал, с сегодняшнего дня с 10:00 частично ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Главное управление государственной дорожной полиции.

Ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

Ведомство призывает водителей учитывать изменения в организации движения, быть более внимательными на указанном участке дороги, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и избегать действий, создающих угрозу для их жизни, здоровья и безопасности других участников дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что дорожная полиция предостерегла водителей.