https://news.day.az/society/1736072.html Смертельный наезд на женщину в Баку В Ясамальском районе Баку на Московском проспекте произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль Mercedes Atego, которым управлял Садиг Мамедханов, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Смертельный наезд на женщину в Баку
В Ясамальском районе Баку на Московском проспекте произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль Mercedes Atego, которым управлял Садиг Мамедханов, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
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