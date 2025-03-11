https://news.day.az/society/1736072.html

Смертельный наезд на женщину в Баку

В Ясамальском районе Баку на Московском проспекте произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль Mercedes Atego, которым управлял Садиг Мамедханов, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.