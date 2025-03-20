https://news.day.az/society/1738759.html В бакинской квартире найдено тело женщины В квартире в Баку найдено тело женщины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел 18 марта в поселке Ени Гюнешли, Сураханского района. Тело 79-летней Галины Павловны Чарчиевой было найдено в ее доме. На теле не было признаков насилия. По факту инцидента проводится расследование в прокуратуре Сураханского района.
В бакинской квартире найдено тело женщины
В квартире в Баку найдено тело женщины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел 18 марта в поселке Ени Гюнешли, Сураханского района.
Тело 79-летней Галины Павловны Чарчиевой было найдено в ее доме. На теле не было признаков насилия.
По факту инцидента проводится расследование в прокуратуре Сураханского района.
Ранее мы сообщали, что в Нефтчалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель.
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