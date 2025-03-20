В бакинской квартире найдено тело женщины

В квартире в Баку найдено тело женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел 18 марта в поселке Ени Гюнешли, Сураханского района.

Тело 79-летней Галины Павловны Чарчиевой было найдено в ее доме. На теле не было признаков насилия.

По факту инцидента проводится расследование в прокуратуре Сураханского района.

Ранее мы сообщали, что в Нефтчалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель.