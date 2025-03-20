https://news.day.az/society/1738679.html Несчастный случай в Нефтчале В Нефтчалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 75-летний Эйваз Ибадов, родом из села Хол Гарабуджаг, во время ремонта антенны на соседском доме не удержался и упал с высоты. От полученных повреждений мужчина скончался прямо на месте происшествия.
Несчастный случай в Нефтчале
В Нефтчалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 75-летний Эйваз Ибадов, родом из села Хол Гарабуджаг, во время ремонта антенны на соседском доме не удержался и упал с высоты.
От полученных повреждений мужчина скончался прямо на месте происшествия.
В настоящее время проводится расследование по данному делу.
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