Несчастный случай в Нефтчале

В Нефтчалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 75-летний Эйваз Ибадов, родом из села Хол Гарабуджаг, во время ремонта антенны на соседском доме не удержался и упал с высоты.

От полученных повреждений мужчина скончался прямо на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование по данному делу.

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