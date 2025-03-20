Трагическая смерть 7-летнего ребенка в Гяндже

В Гяндже скончался малолетний ребенок в больнице.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в детской больнице при Гянджинской городской объединенной больнице.

По имеющимся данным, житель города, Э. Аббасов 2018 годв рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.

Сообщается, что 7-летний Э. Аббасов страдал детским церебральным параличом.

В связи с его смертью проводится расследование.