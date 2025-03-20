https://news.day.az/society/1738634.html Трагическая смерть 7-летнего ребенка в Гяндже В Гяндже скончался малолетний ребенок в больнице. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в детской больнице при Гянджинской городской объединенной больнице. По имеющимся данным, житель города, Э. Аббасов 2018 годв рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Трагическая смерть 7-летнего ребенка в Гяндже
В Гяндже скончался малолетний ребенок в больнице.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в детской больнице при Гянджинской городской объединенной больнице.
По имеющимся данным, житель города, Э. Аббасов 2018 годв рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось.
Сообщается, что 7-летний Э. Аббасов страдал детским церебральным параличом.
В связи с его смертью проводится расследование.
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