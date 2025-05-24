https://news.day.az/society/1755292.html Трагическая смерть в Агсу В селе Кялва Агсуинского района произошёл трагический несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Как передает Day.Az, инцидент произошёл 23 мая около 19:00. Житель Гобустанского района, Умуд Сейфаддин оглу Джафаров (1964 года рождения), сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Трагическая смерть в Агсу
В селе Кялва Агсуинского района произошёл трагический несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл 23 мая около 19:00. Житель Гобустанского района, Умуд Сейфаддин оглу Джафаров (1964 года рождения), сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Уточняется, что происшествие случилось на рабочем объекте, где он выполнял свои трудовые обязанности.
В связи с произошедшим районная прокуратура начала расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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