На побережье Каспия снова найдены мертвые тюлени

В последние дни на казахстанском побережье Каспия были обнаружены более 200 мертвых тюленей. Но тревожная ситуация не ограничивается только Казахстаном - мертвые тюлени начали появляться и на азербайджанском побережье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на пляже Кызылкум в Пиршаги были найдены четыре мертвых каспийских тюленя.

Профессор Мехман Ахундов пояснил, что речь идет о сезонном явлении, которое чаще всего наблюдается в конце осени и весной.

"Мертвых тюленей обычно выбрасывает на северное побережье Абшерона. Это связано с ветрами и течениями - северные потоки Каспия приносят их к нашему берегу, чаще всего в районы Мардакян, Новханы и Пиршаги", - отметил он.

Ахундов добавил, что каспийский тюлень - самый маленький вид тюленей в мире.

"Эти животные ежегодно совершают сложные миграции: поднимаются на север Каспия для размножения, а затем возвращаются на юг. В этот период они почти не питаются, ослабевают и некоторые погибают в пути - в среднем их маршрут составляет 800-1000 километров", - сказал он.

По словам эксперта, гибель ослабленных особей - естественный биологический процесс, и не всегда это связано с браконьерством.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспия нашли более 100 мертвых тюленей.