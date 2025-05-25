На берегу Каспия нашли более 100 мёртвых тюленей

Инспекторы обнаружили 117 туш тюленей на побережье Каспийского моря у города Форт-Шевченко в Мангистауской области Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комитет рыбного хозяйства Минсельхоза республики в Facebook.

"Урало-Каспийская инспекция рыбного хозяйства 20-21 мая во время рейда обнаружило 117 сильно разложившихся туш тюленей. Животные были обнаружены в районах "Асан", "Мыс Баутин", "Мыс Урдюк" города Форт-Шевченко Тупкараганского района. Судя по разложению тел, найденные тюлени погибли в ноябре-декабре прошлого года", - сообщил комитет.

Сотрудники акимата поселка Баутин Тупкараганского района, Тупкараганского районного отдела внутренних дел и Мангистауского областного отделения рыбохозяйственного объединения собрали туши нерп, лежавшие в 5 км от берега моря, и уничтожили их на полигоне, соблюдая санитарные нормы. Общее число обнаруженных с ноября 2024 года мертвых тюленей достигло 2194, отметили в комитете рыбного хозяйства.

Главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий привел дополнительные подробности по поводу недавно найденных тюленей. "Произошел выброс животных нагонными ветрами.

Погибли в разное время, в разных местах. В апреле в ходе мониторинга мы обнаружили 88 тушек, 21 мая зафиксировано 117, а вчера нашли 59 погибших тюленей. Часть из них погибли в браконьерских сетях. Все эти материалы переданы в правоохранительные органы", - рассказал Руцкий, отвечая на запрос новостного портала Orda.

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