В Лачине планируется строительство новой больницы

В Лачине планируется строительство больницы на 150 коек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района.

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