https://news.day.az/society/1756212.html В Лачине планируется строительство новой больницы В Лачине планируется строительство больницы на 150 коек. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев. Ранее мы сообщали, что в ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района. Новость обновляется
В Лачине планируется строительство новой больницы
В Лачине планируется строительство больницы на 150 коек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
Ранее мы сообщали, что в ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района.
Новость обновляется
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