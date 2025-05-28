https://news.day.az/society/1756198.html В ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района В ближайшее время планируется восстановление села Минкенд Лачинского района. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
В ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района
В ближайшее время планируется восстановление села Минкенд Лачинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
Он отметил, что заказчик проекта - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
"Проект села уже представлен широкой общественности. Туристический потенциал Лачина весьма высок. Его рельеф, географическое расположение и архитектура домов придают этому месту еще больше привлекательности",- добавил Г.Гулиев.
До этого мы сообщали, что в Лачинском районе начаты работы по восстановлению ряда сел.
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