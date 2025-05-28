В ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района

В ближайшее время планируется восстановление села Минкенд Лачинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

Он отметил, что заказчик проекта - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"Проект села уже представлен широкой общественности. Туристический потенциал Лачина весьма высок. Его рельеф, географическое расположение и архитектура домов придают этому месту еще больше привлекательности",- добавил Г.Гулиев.

До этого мы сообщали, что в Лачинском районе начаты работы по восстановлению ряда сел.