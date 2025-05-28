https://news.day.az/society/1756196.html В Лачинском районе начаты работы по восстановлению ряда сел В Лачинском районе планируется восстановление населённых пунктов - посёлка Горчу, а также сёл Эрикли, Пирджахан, Шелвен и Гюлебирд. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил представитель Специального представительства Президента Азербайджана по Лачинскому району Гусейн Гулиев.
В Лачинском районе начаты работы по восстановлению ряда сел
В Лачинском районе планируется восстановление населённых пунктов - посёлка Горчу, а также сёл Эрикли, Пирджахан, Шелвен и Гюлебирд.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил представитель Специального представительства Президента Азербайджана по Лачинскому району Гусейн Гулиев.
По его словам, в настоящее время уже начаты проектные работы. Кроме того, в рамках восстановительных мероприятий планируется строительство водохранилища Хекери.
Ранее мы сообщали, что аэропорту Лачин присвоен международный статус.
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