https://news.day.az/society/1756282.html В ряде населённых пунктов ожидаются перебои с подачей газа В нескольких населённых пунктах будет временно приостановлено газоснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. Как передает Day.Az, на территории села Нохургышлаг Габалинского района планируется внутреннее отключение газа для 350 абонентов с 10:00 и до завершения работ.
В ряде населённых пунктов ожидаются перебои с подачей газа
В нескольких населённых пунктах будет временно приостановлено газоснабжение в связи с плановыми ремонтными работами.
Как передает Day.Az, на территории села Нохургышлаг Габалинского района планируется внутреннее отключение газа для 350 абонентов с 10:00 и до завершения работ.
Кроме того, завтра в связи с установкой измерительного узла на газовой магистрали на территории села Керимли Огузского района, планируется отключение газа в селах Хачмаз, Хачмаз Гышлаг, Деймедере, Синджан, Таркеш, Деймедаглы, Бёюк Сёюдлю и Гарабулаг для 2 244 абонентов с 10:00 и до завершения работ.
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