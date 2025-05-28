В ряде населённых пунктов ожидаются перебои с подачей газа

В нескольких населённых пунктах будет временно приостановлено газоснабжение в связи с плановыми ремонтными работами.

Как передает Day.Az, на территории села Нохургышлаг Габалинского района планируется внутреннее отключение газа для 350 абонентов с 10:00 и до завершения работ.

Кроме того, завтра в связи с установкой измерительного узла на газовой магистрали на территории села Керимли Огузского района, планируется отключение газа в селах Хачмаз, Хачмаз Гышлаг, Деймедере, Синджан, Таркеш, Деймедаглы, Бёюк Сёюдлю и Гарабулаг для 2 244 абонентов с 10:00 и до завершения работ.