В двух районах Азербайджана временно ограничат газоснабжение

Завтра,13 июня, в части Имишлинского района возникнут перебои в подаче газа в связи с проводимыми ремонтными работами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении по эксплуатации газа.

Согласно информации, завтра с 09:00 до завершения работ подача газа будет приостановлена в 21 село Имишлинского района (Юхары Гаралар, Отузикиляр, Мургузаллы, Мурадаллы, Мурсалли, Хошчобанлы, Гарагашлы, Олджяляр, Нурулу, Султанмурадлы, Гарадонлу, Чахар, Говхарли, Мезрели, Чахырлы, Хубьярлы, Гызылкенд, Аранлы, Гаджирустамлы, Хаджалмурадлы, Кюрмахмудлу), а также в 11 поселков (в целом 10 591 абонент) для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.