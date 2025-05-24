На четвёртый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, зрителей ожидают восемь матчей группового этапа второго тура.

Как передает Day.Az, все игры пройдут на площадке Национальной гимнастической арены.

Игровой день 24 мая начнётся в 12:45 поединком между сборными Ганы и Израиля. Далее последуют матчи между следующими командами:

14:00 - США vs Польша

15:15 - Босния и Герцеговина vs Казахстан

16:30 - Грузия vs Аргентина

18:15 - Испания vs Сербия

19:30 - Черногория vs Коста-Рика

20:45 - Таиланд vs Индонезия

22:00 - ОАЭ vs Чехия

Ранее мы сообщали, что Азербайджан сыграет со Словенией на ЧМ в Баку.