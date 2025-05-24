https://news.day.az/sport/1755201.html Чемпионат мира по мини-футболу: в Баку пройдут 8 матчей второго тура На четвёртый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, зрителей ожидают восемь матчей группового этапа второго тура. Как передает Day.Az, все игры пройдут на площадке Национальной гимнастической арены. Игровой день 24 мая начнётся в 12:45 поединком между сборными Ганы и Израиля.
Чемпионат мира по мини-футболу: в Баку пройдут 8 матчей второго тура
На четвёртый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, зрителей ожидают восемь матчей группового этапа второго тура.
Как передает Day.Az, все игры пройдут на площадке Национальной гимнастической арены.
Игровой день 24 мая начнётся в 12:45 поединком между сборными Ганы и Израиля. Далее последуют матчи между следующими командами:
14:00 - США vs Польша
15:15 - Босния и Герцеговина vs Казахстан
16:30 - Грузия vs Аргентина
18:15 - Испания vs Сербия
19:30 - Черногория vs Коста-Рика
20:45 - Таиланд vs Индонезия
22:00 - ОАЭ vs Чехия
Ранее мы сообщали, что Азербайджан сыграет со Словенией на ЧМ в Баку.
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