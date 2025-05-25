Сегодня завершается сезон в Мисли Премьер-лиге

Сегодня, 25 мая, в рамках XXXVI тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоятся заключительные матчи сезона 2024/25.

В 17:00 "Туран Товуз" примет на своем поле "Кяпаз", а в 19:30 "Араз-Нахчыван" сыграет против "Зиря".

Напомним, что ранее в туре "Сумгайыт" на выезде уверенно обыграл "Сабаил" со счётом 4:1, "Карабах" оказался сильнее "Шамахы" (1:0), а "Сабах" победил "Нефтчи" с аналогичным счетом 1:0.

По итогам сезона чемпионский титул завоевал "Карабах", серебряные медали достались "Зиря", а "Араз-Нахчыван" завершил сезон на третьем месте.

Ранее мы сообщали, что определен предварительный состав сборной Азербайджана U-21.