Определен предварительный состав сборной Азербайджана U-21

Стал известен предварительный состав молодежной сборной Азербайджана (до 21 года) для участия в учебно-тренировочном сборе, который начнется 26 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер команды Айхан Аббасов вызвал 30 футболистов. Игрок "Сабаха" Эльгун Дюнямаллыев присоединится к сборной после финального матча Кубка Азербайджана, который состоится 31 мая.

Окончательный состав команды, которая проведёт товарищеские матчи против сборных Беларуси и Черногории, станет известен также 31 мая. Первый поединок состоится 4 июня на стадионе города Барановичи (Минск), второй - 8 июня в Сумгайыте на арене имени Мехти Гусейнзаде.

Ранее сообщалось, что сборная Азербайджана по пляжному футболу провела второй матч в рамках первого квалификационного этапа чемпионата Европы (EBSL).