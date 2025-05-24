Сборная Азербайджана разгромила Бельгию

Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела второй матч в рамках первого квалификационного этапа чемпионата Европы (EBSL).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в группе A Лиги B наша команда встретилась со сборной Бельгии. Матч, проходивший в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, завершился уверенной победой подопечных Саиба Мамедова со счетом 11:2.

Хет-триком отметился Рамиль Алиев, дважды отличился Джамал Бахшалиев. Еще по одному голу забили Эльшад Манафов, Камиль Гусейнов, Орхан Мамедов, Амид Назаров, Саиб Мамедов и Байрам Байрамлы.

Напомним, в первом матче сборная Азербайджана одержала победу над Англией - 5:4. Завершит групповой этап команда 25 мая матчем против Литвы.