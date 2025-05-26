Определился победитель Гран-при Монако «Формулы-1»

Ландо Норрис из "Макларена" впервые одержал победу на Гран-при Монако.

Как передает Day.Az, британцу удалось преодолеть сложности, связанные с новым правилом, которое требует от водителей использовать три комплекта шин во время гонки. Вторым финишировал Шарль Леклер за рулем "Феррари". Оскар Пиастри из "Макларена" занял третье место, значительно опередив пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, а Льюис Хэмилтон из "Феррари" оказался на пятом месте с большим отрывом.

"Это потрясающее ощущение. Это долгая, изнурительная гонка, но очень веселая. Мы могли бы поднажать на протяжении большей части гонки. На последнем повороте я немного нервничал, так как Шарль был близко позади, а Макс впереди, но мы победили в Монако. Думаю, неважно, как ты победишь. У меня был потрясающий уикенд. Это то, о чем я мечтал в детстве, и я осуществил одну из своих мечт!" - сказал Норрис после гонки.

Единственными гонщиками, не дошедшими до финиша, стали Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", который остановился из-за проблем с двигателем незадолго до окончания половины дистанции, и Пьер Гасли после того, как его "Альпин" врезался в заднюю часть "Ред Булл" Юки Цуноды на восьмом круге.

Норрису 25 лет. Британец выступает за "Макларен" с 2018 года, сначала он был тест-пилотом, а с 2019 года - основным гонщиком. Британец дебютировал в "Формуле-1" на Гран-при Австралии 2019 года и набрал свои первые очки на Гран-при Бахрейна. В 2020 году он впервые поднялся на подиум на Гран-при Австрии, а в 2021 году Норрис завоевал свой первый поул на Гран-при России. В этом сезоне Норрис выиграл Гран-при Австралии и спринтерскую гонку на Гран-при Майами.

После восьми этапов "Формулы-1" сезона-2025 личный зачет пилотов возглавляет Пиастри (161 очко), следом расположились Норрис (158) и Ферстаппен (136). В Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (319 очков), "Мерседес" (147) и "Ред Булл" (143) идут на втором и третьем месте соответственно.

Девятый этап "Формулы-1" пройдет с 30 мая по 1 июня в Барселоне. Как и в 2023 и 2024 годах, в этом сезоне будет проведено 24 гонки.

Ранее мы сообщали, что на старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2" произошла массовая авария.