На Курильских островах выловлена рыба огромных размеров

Невероятно большую камбалу поймали рыбаки в районе Курильских островов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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