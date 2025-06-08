https://news.day.az/unusual/1758892.html На Курильских островах выловлена рыба огромных размеров - ВИДЕО Невероятно большую камбалу поймали рыбаки в районе Курильских островов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что жителей США заинтриговала цветовая аномалия неба.
На Курильских островах выловлена рыба огромных размеров - ВИДЕО
Невероятно большую камбалу поймали рыбаки в районе Курильских островов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что жителей США заинтриговала цветовая аномалия неба.
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