https://news.day.az/unusual/1758872.html Жителей США заинтриговала цветовая аномалия неба - ВИДЕО В последнее время небо над штатом Индиана в Америке постоянно меняет цвета. Как передает Day.Az, очевидцы говорят, что в моменты, когда небо меняет цвет, окрестности покрываются странной тишиной, и люди чувствуют странный покой внутри себя. Только когда наступает тьма, это спокойствие сменяется смутным беспокойством.
Жителей США заинтриговала цветовая аномалия неба - ВИДЕО
В последнее время небо над штатом Индиана в Америке постоянно меняет цвета.
Как передает Day.Az, очевидцы говорят, что в моменты, когда небо меняет цвет, окрестности покрываются странной тишиной, и люди чувствуют странный покой внутри себя.
Только когда наступает тьма, это спокойствие сменяется смутным беспокойством.
Ранее мы сообщали, что в небе над Южной Америкой пролетел загадочный объект.
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