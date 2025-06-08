Жителей США заинтриговала цветовая аномалия неба

В последнее время небо над штатом Индиана в Америке постоянно меняет цвета.

Как передает Day.Az, очевидцы говорят, что в моменты, когда небо меняет цвет, окрестности покрываются странной тишиной, и люди чувствуют странный покой внутри себя.

Только когда наступает тьма, это спокойствие сменяется смутным беспокойством.

Ранее мы сообщали, что в небе над Южной Америкой пролетел загадочный объект.