В Великобритании лабрадор-ретривер по кличке Бастер вернулся к хозяину Робу Смиту (Rob Smith) спустя девять лет после исчезновения. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в 2010 году в городе Лланелли, Уэльс. По словам Смита, Бастер, будучи еще щенком, бегал в саду возле дома и бесследно исчез. "Уверен, что его украли, - утверждает 39-летний мужчина. - Мы искали его несколько недель".

Однако поиски не увенчались успехом. После пропажи Бастера Смит завел еще одного лабрадора-ретривера черного окраса по кличке Бруно.

Утром в субботу, 29 июня, Смиту позвонили из ветеринарной клиники, расположенной в 16 километрах от его дома. Оказалось, один из местных жителей нашел Бастера на улице и отнес в клинику. Медики осмотрели лабрадора черного окраса и благодаря чипу вышли на его владельца.

"Спустя девять лет лучший друг вернулся ко мне", - говорит Смит, добавив, что Бруно и Бастер быстро подружились. Мужчина также подчеркнул важность чипирования животных в ветеринарных клиниках.

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