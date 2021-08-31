https://news.day.az/world/1374589.html В Калифорнии эвакуировали около 30 тысяч человек из-за лесного пожара - ВИДЕО
В Калифорнии эвакуировали около 30 тысяч человек из-за лесного пожара - ВИДЕО
Порядка 30 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара "Калдора", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Такую цифру озвучили в офисе губернатора штата. По данным властей, огонь стал подходить к населенным пункта.
Пожар также угрожает туристической зоне в районе озера Тахо. В экстренных службах считают, что огонь может уничтожить до 20 тысяч строений.
Власти штата объявили о запрете посещения лесов с 31 августа по 17 сентября.
Потушить природный пожар спасатели пытаются с воздуха, сбрасывая воду с вертолета.
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