В Калифорнии эвакуировали около 30 тысяч человек из-за лесного пожара

Порядка 30 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара "Калдора", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Такую цифру озвучили в офисе губернатора штата. По данным властей, огонь стал подходить к населенным пункта. 

Пожар также угрожает туристической зоне в районе озера Тахо. В экстренных службах считают, что огонь может уничтожить до 20 тысяч строений.

Власти штата объявили о запрете посещения лесов с 31 августа по 17 сентября.

Потушить природный пожар спасатели пытаются с воздуха, сбрасывая воду с вертолета. 