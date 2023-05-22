Чавушоглу осудил нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке

Мы ожидаем, что США в ближайшее время установят виновников нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Day.Az.

Министр отметил, что в результате гнусного нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке разбиты стекла помещений на первом этаже.

"Мы ожидаем, что США как принимающая страна в ближайшее время выявят виновников нападения и обеспечат надлежащую защиту наших дипломатических представительств", - сказал Чавушоглу.

Ранее мы писали о нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке.