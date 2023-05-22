https://news.day.az/world/1566679.html Чавушоглу осудил нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке
Чавушоглу осудил нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке
Мы ожидаем, что США в ближайшее время установят виновников нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Day.Az.
Министр отметил, что в результате гнусного нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке разбиты стекла помещений на первом этаже.
"Мы ожидаем, что США как принимающая страна в ближайшее время выявят виновников нападения и обеспечат надлежащую защиту наших дипломатических представительств", - сказал Чавушоглу.
Ранее мы писали о нападении на "Турецкий дом" в Нью-Йорке.
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