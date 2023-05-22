https://news.day.az/world/1566608.html На "Турецкий дом" в Нью-Йорке напали
На "Турецкий дом" в Нью-Йорке напали
Злоумышленники разбили стекла на входе в "Турецкий дом" в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположены генконсульство Турции, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, а также различные турецкие организации.
Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сообщил турецкий телеканал TGRT.
Канал публикует фотографию фасада здания, в котором разбиты более десятка стекол. Отмечается, что нападение совершили "сторонники террористов".
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