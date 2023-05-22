На "Турецкий дом" в Нью-Йорке напали

Злоумышленники разбили стекла на входе в "Турецкий дом" в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположены генконсульство Турции, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, а также различные турецкие организации.

Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сообщил турецкий телеканал TGRT.

Канал публикует фотографию фасада здания, в котором разбиты более десятка стекол. Отмечается, что нападение совершили "сторонники террористов".