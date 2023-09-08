https://news.day.az/world/1596168.html Турецкие военные уничтожили террористов в Сирии
Турецкие военные уничтожили террористов в Сирии
Турецкие военные нейтрализовали семь боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.
Согласно заявлению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
Ранее мы писали о том, что полиция Турции предотвратила теракт.
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