ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают вести борьбу с террористами, единственная цель которых - пролить кровь в регионе.

Турецкие военные нейтрализовали четырех боевиков PKK/ YPG, которые обстреляли район в зоне проведения операции "Щит Евфрата".

Ранее мы писали о том, что турецкие военные уничтожили террористов в Сирии.