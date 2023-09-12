https://news.day.az/world/1597179.html ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии
ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии
ВС Турции нейтрализовали четырех террористов YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.
В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают вести борьбу с террористами, единственная цель которых - пролить кровь в регионе.
Турецкие военные нейтрализовали четырех боевиков PKK/ YPG, которые обстреляли район в зоне проведения операции "Щит Евфрата".
Ранее мы писали о том, что турецкие военные уничтожили террористов в Сирии.
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