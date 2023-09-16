ВВС Турции отчитались о десятках успешных ударов по террористам в Ираке

В ходе воздушных операций, проведенных в районе Гара на севере Ирака с 13 по 15 сентября, уничтожен 31 объект террористов, в том числе укрытия и пещеры с находившимися там боевиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в субботу сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

ВС Турции проводят операции в соответствии с правами на самооборону, вытекающими из статьи 51 Устава ООН, с целью предотвращения террористических атак против турецкого народа и сил безопасности, а также обеспечения защиты границ.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции продолжат вести решительную борьбу с терроризмом.

Ранее мы писали о том, что ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии.