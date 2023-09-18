Турецкие силы безопасности провели антитеррористическую операцию на юго-востоке страны

Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации РКК в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Йерликая в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, трое из ликвидированных членов группировки числятся в "красной", "оранжевой" и "серой" категориях списка разыскиваемых террористов МВД Турции.

Среди уничтоженных террористов - Хулья Демирер под кодовым позывным "Аксин Муш", Джихат Ай (кодовый позывной "Рохат Пасур") и Четин Темель с кодовым позывным "Демхат".

По словам главы ведомства, правоохранители установили, что четверо боевиков РКК скрываются в лесистой местности в районе Кульп.

Министр сообщил, что в ходе спецоперации были задействованы ударный вертолет ATAK, а также БПЛА EGM и J-SİHA.

Ранее мы писали о том, что ВВС Турции отчитались о десятках успешных ударов по террористам в Ираке.