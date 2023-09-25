Силы безопасности Турции нейтрализовали опасных террористов

Силы безопасности Турции нейтрализовали двоих боевиков террористической организации РКК в провинциях Ширнак и Диярбакыр на юго-востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил в соцсетях министр внутренних дел республики Али Йерликая.

По его словам, обезвреженные члены группировки числились в "красной" и "серой" категориях списка разыскиваемых террористов МВД Турции.

Глава ведомства сообщил, что боевики были причастны к гибели 9 и ранению 21 сотрудника сил безопасности Турции.

В спецоперации против террористов были задействованы БПЛА EGM и J-SİHA и ударный вертолет ATAK.

Рейс Гюльтуран из "красной" каттегории, известный под кодовым позывным "Эрджан Серхат", в период с 2016 по 2022 год организовал в Ширнаке 7 террористических нападений, в результате которых 7 силовиков погибли и 20 получили ранения.

Внесенный в "серую" категорию Хабиб Каракоч под кодовым позывным "Агит Берхведан" с 2012 по 2022 год он участвовал в 6 нападениях в Диярбакыре и Мусе - погибли два сотрудника сил безопасности, еще один получил ранения.

Ранее мы писали о том, что турецкие силы безопасности провели антитеррористическую операцию на юго-востоке страны.