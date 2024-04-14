ЦАХАЛ заявили о перехвате 99% ракет и БПЛА Ирана в воздухе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

По его словам, Иран запустил в сторону Израиля 170 беспилотников, ни один из них не достиг границ Израиля. Сбивали их военные Израиля вместе с союзниками. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 30 крылатых ракет, причем 25 из них ЦАХАЛ удалось перехватить.

Также Хагари утверждал, что Иран ударил по Израилю 120 баллистическими ракетами. Некоторые из них преодолели систему ПРО Израиля и долетели до авиабазы Неватим. По словам представителя армии, базе причинен незначительный ущерб.

Некоторые из беспилотников и ракет были запущены по Израилю со стороны Ирака и Йемена, но в воздушное пространство еврейского государства они не проникли, добавил Хагари.

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