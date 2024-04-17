Блинкен заверил, что эскалация с Ираном не в интересах США и Израиля

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном не в интересах Вашингтона и Иерусалима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axios, такое заявление еврейским лидерам сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи.

По словам Блинкена, США напрямую не говорят Израилю, чтобы тот избегал военного ответа, поскольку это должно быть исключительно решением Иерусалима.

Действуйте разумно и сдержанно, насколько это возможно, - так один из участников встречи описал послание Блинкена.

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